Ultima partita della fase a gironi di Champions League, Milan-Liverpool verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

La notte della verità e dei verdetti è arrivato. Consapevole di non poter contare solamente su se stesso, il Milan affronta questa sera il Liverpool con un solo risultato utile a disposizione per poter sperare di qualificarsi agli ottavi di Champions: la vittoria. In una sfida dal fascino storico e intramontabile, Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi titolari, mentre Klopp ha deciso di far riposare diversi big in vista degli impegni in campionato e in virtù del primo posto acquisito con largo anticipo. Una gara da dentro o fuori che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Liverpool

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Konaté, Phillips, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino; Salah, Origi, Mané. All. Klopp

CLASSIFICA GRUPPO B: Liverpool 15; Porto 5; Milan 4; Atletico Madrid 4