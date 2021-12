Milan, rinnovo a rischio | C’è Guardiola alla finestra

Una stella del Milan finisce nel mirino del Manchester City di Guardiola, i rossoneri tremano: può arrivare l’offensiva

La crescita vertiginosa delle prestazioni e del livello del Milan, negli ultimi due anni, è sotto gli occhi di tutti. I rossoneri sono tornati competitivi in Italia per lo scudetto e si mettono alla prova anche nell’Europa che conta.

Agli ordini di Pioli, il Diavolo è tornato ad assaporare lo splendore del passato. Merito anche dell’impulso dato da Zlatan Ibrahimovic, che ha dato l’esempio, facendo da traino ai giovani talenti su cui stanno puntando i rossoneri per il rilancio. La crescita esponenziale ha riguardato molti giocatori, che si stanno imponendo all’attenzione dell’Europa. E, va da sé, dei top club del continente, che osservano da lontano per adesso, ma pronti a lanciare l’assalto per i nomi più promettenti. Guarda con molto interesse a cosa succede in rossonero anche Pep Guardiola, che per il suo Manchester City avrebbe messo nel mirino un talento in particolare.

Milan, il gioiello a rischio addio: Guardiola osserva Rafael Leao

Rafael Leao è forse il giocatore che più di tutti rispetto al recente passato ha mostrato un cambio di ritmo. Prestazioni di grande qualità da parte del portoghese proveniente dal Lille, che finalmente, come sperava tutto l’ambiente milanista, è esploso. Le sue doti non possono più passare inosservate. Il Manchester City, in ogni caso, lo osserva da tempo, come riportato da ‘Sky Sport’. Ed è pronto ad approfittare della situazione, qualora la trattativa per il rinnovo con il Milan non andasse a buon fine.

Il contratto del portoghese classe 1999 è in scadenza nel 2024. Al momento, il giocatore guadagna meno di 2 milioni a stagione. Per trattenerlo, Maldini e Massara sono pronti a un grande sforzo, raddoppiando, di fatto, il suo ingaggio, e spingendosi fino a 4 milioni. Trattative in corso, c’è da capire se la proposta del Milan sarà sufficiente per blindarlo fino al 2026 o se deciderà di spiccare altrove il volo definitivo. Il Leao visto fin qui in questa stagione sarebbe di certo un giocatore da trattenere a tutti i costi.