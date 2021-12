Calciomercato Juventus, offerta monstre | Ma il no è definitivo

Calciomercato Juventus, ultima offerta per l’attaccante: siamo ad una svolta decisiva per i bianconeri, decisione presa

La Juventus ha avviato nelle ultime stagioni un processo di ricostruzione che appare soltanto all’inizio. Anche nelle prossime sessioni di mercato bisognerà attendersi numerosi movimenti da parte dei bianconeri, per mettere le fondamenta di un nuovo ciclo, che a Torino sperano vincente.

Non moltissimi i margini di manovra per il mese di gennaio, ma qualcosa si proverà a fare, per rinforzare la rosa di Allegri. La squadra sta tentando una difficile risalita verso la zona Champions e occorrono innesti, un tentativo a centrocampo e uno in attacco potrebbero essere nelle corde della squadra mercato dei piemontesi. A proposito della prima linea, arrivano novità piuttosto importanti su uno degli obiettivi della Juventus, con una svolta probabilmente decisiva.

Calciomercato Juventus, Dembele si allontana in direzione Premier League

Il nome è quello di Ousmane Dembele, seguito da tempo a Torino. L’attaccante francese, al Barcellona, raramente è riuscito a essere incisivo visti i numerosi problemi fisici, ma si tratta di un profilo che ai bianconeri è sempre piaciuto e dalle potenzialità notevoli. Soprattutto, il motivo di interesse per Cherubini e Nedved è la scadenza di contratto a giugno 2022 dell’ex Borussia Dortmund. Un colpo a parametro zero che fa gola, ma che, stando a quanto riferiscono in Spagna, si allontana decisamente. Su di lui c’è il Chelsea: Eduardo Inda, direttore di ‘OkDiario’, spiega a ‘El Chiringuito’ che il giocatore è una precisa richiesta di Tuchel, che lo ha avuto al Borussia, e che il giocatore gradisce la destinazione.

Il Barcellona vorrebbe trattenere Dembele, ma ha già messo in conto il possibile addio. Sempre nel corso della trasmissione ‘El Chiringuito’, il giornalista Josè Alvarez ha riferito che i blaugrana intenderebbero presentare una ultima offerta al giocatore: un nuovo contratto da 8 milioni annui di parte fissa più bonus. Una cifra comunque al ribasso rispetto ai 10 milioni attualmente guadagnati dall’attaccante transalpino e che dunque potrebbe definitivamente convincerlo a lasciare la Spagna per la Premier League.