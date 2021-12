Calciomercato, la Juventus fiuta l’affare | Doppietta a gennaio

La Juventus studia nuovi scenari sul calciomercato, in entrata come in uscita. I bianconeri preparano l’addio già a gennaio

La Juventus è in rimonta in campionato, nel tentativo di agguantare almeno un posto nella prossima Champions League. Ieri è arrivata una vittoria importante per i bianconeri contro il Genoa, ma intanto i ragionamenti sul calciomercato vanno avanti.

La squadra di Massimiliano Allegri va alla ricerca di nuovi profili per la sua rosa, in particolare a centrocampo. È lì, infatti, che molti hanno individuato le maggiori necessità per la rosa del tecnico livornese. E allo stesso tempo è lì che alcuni interpreti potrebbero fare le valigie per accasarsi altrove. Uno di questi è certamente Arthur Melo. Il centrocampista non è riuscito a esprimere il suo livello di calcio in bianconero. Colpa dei tanti infortuni che hanno condizionato la sua carriera in Italia, ma anche di qualche errore di troppo che la Juve ha pagato caro, soprattutto durante la scorsa stagione. Ma neanche con Allegri il brasiliano ha fatto faville, anzi. E così, con un posto da titolare sempre più lontano e un Locatelli in rampa di lancio, ora l’ex Barcellona può davvero dire addio. Una doppia possibilità si spalanca per il club bianconero.

Calciomercato Juventus, addio Arthur: doppia pista all’orizzonte

La Juventus, quindi, ha deciso e apre alla cessione già a gennaio. Arthur ha comunque un buon mercato in Europa e, in particolare, tra Inghilterra e Spagna. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, Liverpool e Siviglia sono pronte a darsi battaglia per arrivare al centrocampista. E adesso anche con una nuova formula: i due club, infatti, vorrebbero il prestito, soluzione che potrebbe rivalutare il centrocampista in ottica futura. Allegri è pronto a perdere il calciatore e chissà a reinvestire per un nuovo profilo in mezzo al campo. Ora il suo addio si avvicina con l’arrivo della sessione invernale: stavolta le strade potrebbero davvero dividersi tra il centrocampista e la Juventus.