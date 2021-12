L’agente di Lorenzo Insigne è tornato a parlare del futuro del capitano del Napoli, ma anche delle sue condizioni fisiche, non lasciando tranquilli i tifosi azzurri

Il futuro di Lorenzo Insigne resta un rebus totale. Il capitano del Napoli resta in scadenza di contratto, tra poche settimane sarà libero di firmare a zero per qualsiasi altra squadra, uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava impossibile ma che ora è clamorosamente concreto.

Sì, perché la trattativa tra il numero 24 e la società azzurra non ha fatto registrare nessun accordo. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i contatti sono frequenti ma le parti devono superare delle vecchie ruggini e ovviamente Insigne resta in attesa di un’offerta più importante rispetto a quella avanzata a settembre. E a questo proposito l’agente Vincenzo Pisacane ha confermato la situazione nella serata di ieri anche in via ‘ufficiale’, aggiungendo pure qualche ansia in vista della prossima partita per quanto riguarda l’infortunio. Sul fronte calciomercato, vi abbiamo parlato dell’opzione Inter che resta molto verosimile anche se Marotta dovrebbe comunque liberarsi di Sanchez.

Calciomercato Napoli, l’agente di Insigne: “Offerta inaccettabile e non ha chiesto la luna”

Non solo, perché in queste ore si sta parlando anche di Juventus, Enrico Camelio ha rivelato che ci sono stati dei contatti tra i bianconeri e l’entourage di Insigne e la situazione è in divenire, anche se legata al futuro di Kulusevski. Intanto, come dicevamo, è tornato a parlare Pisacane, agente del capitano del Napoli: “È stata fatta un’offerta non ritenuta accettabile, non congrua, ma questo non significa che non ci parliamo più. Ognuno fa la sua parte, c’è chi fa una domanda e chi una richiesta, la cosa più giusta è parlare tra di noi”.

“La cosa importante – continua Pisacane, ospite su Canale 21 – è questa, che i rapporti restino comunque cordiali e che si continui a parlare. Più volte ho letto che Lorenzo ha chiesto la luna, ma non c’è mai stata nessuna richiesta. Faccio fatica a trovare un calciatore più attaccato alla maglia di Lorenzo, sente Napoli come una sua parte del corpo”. Poi l’aggiornamento sull’infortunio a tre giorni dalla sfida decisiva con il Leicester in Europa League e a sei dall’Empoli: “Insigne ha avuto un fastidio muscolare, non sta benissimo. Lui è cocciuto, pur di giocare va sul dolore anche quando dovrebbe fermarsi. Spero possa recuperare per domenica. Giovedì? Al momento ha ancora un po’ di fastidio, fossi in lui cercherei di rientrare con la massima calma”.