Serie A, Empoli-Udinese 3-1: Stojanovic, Bajrami e Pinamonti la ribaltano

L’Empoli abbatte l’Udinese tra le mura del Castellani in rimonta: al gol iniziale di Deulofeu rispondono Stojanovic, Bajrami e Pinamonti

Tante emozioni e diversi gol nel match di questo lunedì tra Empoli e Udinese. La truppa toscana guidata da Aurelio Andreazzoli ha raccolto tre punti importanti tra le mura amiche del Castellani e si porta a 23 punti in classifica (undicesimo posto, seconda miglior partenza della sua storia dopo 16 giornate).

La gara, però, è iniziata in salita per gli azzurri. Nel primo tempo, al 22′, è Deulofeu a trovare il vantaggio e sbloccare la gara. Uno due vincente con Success e destro piazzato da dentro l’area che trafigge Vicario. Ma nella seconda frazione di gioco la musica cambia totalmente. L’Empoli scende in campo con un’altra marcia e agguanta subito il pareggio con un preciso sinistro di Stojanovic all’angolino. Al 59′, poi, arriva il raddoppio con Bajrami, che ribalta il risultato. Quasi 20 minuti dopo ci pensa Andrea Pinamonti a chiuderla con un rasoterra piazzato che non lascia scampo a Silvestri. Altro ko per Gotti e i suoi, che restano al quattordicesimo posto a 16 punti.

Serie A, Empoli-Udinese 3-1: tabellino e classifica

Di seguito il tabellino della gara e la classifica.

Empoli-Udinese 3-1: 22′ Deulofeu (U), 49′ Stojanovic (E), 59′ Bajrami (E), 78′ Pinamonti (E)

CLASSIFICA Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Juventus 27, Fiorentina 27, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Hellas Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino* 18, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari* 9, Salernitana 8.

*Una partita in meno