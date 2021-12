DIRETTA Empoli-Udinese | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Empoli-Udinese, primo dei due posticipi della sedicesima giornata di Serie A

Tutto pronto per il primo dei due monday night della sedicesima giornata di Serie A. Reduce dallo scoppiettante in casa della Lazio, l’Udinese fa visita all’Empoli, galvanizzato dal 2-2 in rimonta in casa del Torino. In caso di vittoria, la squadra di Andreazzoli raggiungerebbe il Verona a quota 23 punti in classifica. Gotti, dal canto suo, ha bisogno di un successo che manca da tre partite. Calciomercato.it seguirà la sfida del Castellani in tempo reale.

Probabili formazioni Empoli-Udinese

EMPOLI (4-4-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Nehuen Perez, Nuytinck, Samir, Udogie; Soppy, Makengo, Arslan, Deulofeu; Success, Beto. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 27, Juventus 27, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Verona 203, Empoli* 20, Sassuolo 20, Torino* 18, Udinese* 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari* 9, Salernitana 8.

*una partita in meno