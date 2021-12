Milan, emergenza totale: Pioli perde altri due giocatori

Il Milan si prepara al match decisivo nel girone di Champions League contro il Liverpool, ma Pioli deve registrare altre due assenze

Snodo fondamentale della stagione del Milan, domani sera, a San Siro contro il Liverpool. Serata di gala per i rossoneri, che nell’ultima giornata del girone di Champions League tentano l’impresa per accedere agli ottavi di finale.

Missione non semplice, ma il successo con l’Atletico Madrid ha restituito la speranza. Milan che non dipenderà solo da se stesso: occorre battere il Liverpool e al tempo stesso sperare in un pareggio tra il Porto e gli spagnoli. Negli ultimi 90 minuti, in ogni caso, la squadra di Pioli tenterà tutto il possibile per non avere rimpianti. La situazione, alla vigilia, non si presenta però delle più rosee per l’allenatore. Le ultime notizie provenienti dall’infermeria non sono positive e raccontano di un altro doppio forfait che ridurrà le scelte a disposizione del tecnico milanista.

Milan-Liverpool, altra doppia assenza in attacco: le ultime

Non saranno infatti della partita, domani sera, né Pietro Pellegri né Rafael Leao, usciti malconci dalla gara di sabato pomeriggio in campionato contro la Salernitana. Per l’attaccante italiano, il responso dopo gli esami medici è di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Fra una decina di giorni è previsto un nuovo controllo per verificare il decorso.

Per quanto riguarda il portoghese, invece, gli esami hanno confermato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra. Il trauma ha portato a una piccola lesione muscolare del bicipite femorale. Anche per lui, condizioni da monitorare nei prossimi giorni, ma, di certo, non potrà esserci in campo contro i ‘Reds’. Scelte dunque quasi obbligate in attacco, con Ibrahimovic che prenderà il posto come punta di riferimento. Alle sue spalle, dovrebbero agire Saelemaekers, Messias e Brahim Diaz, provando a dare rapidità e qualità alla manovra offensiva. L’emergenza è palese, l’avversario è di livello assoluto, ma il Milan non vuole lasciare nulla di intentato e provare a migliorare la prestazione di settembre ad Anfield, quando riuscì comunque a mettere in grande difficoltà il Liverpool, passando anche in vantaggio.