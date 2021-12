Calciomercato Milan, salta il ritorno a gennaio: arriva l’annuncio

Il Milan sta già programmando il futuro, ma a gennaio ha bisogno di rinforzi: un indizio ‘negativo’, però, arriva dallo stesso centrocampista

Il Milan a gennaio è pronto a rinforzarsi, anche se Maldini dovrà fare molta attenzione al bilancio e andrà a operare solo dov strettamente necessario. In particolare in difesa, dove anche Stefano Pioli ha ammesso che verosimilmente i rossoneri torneranno sul calciomercato vista la lunghissima assenza di Kjaer.

Anche a centrocampo, però, da settimane si parla di possibili innesti, anche in considerazione della partenza a gennaio – direzione Coppa d’Africa – di due pilastri come Franck Kessie e Ismail Bennacer. In un mese particolare, con tanti scontri diretti come Roma, Juventus e Inter (il 6 febbraio), il Milan dovrà stringere i denti e incrociare le dita su Tonali e Bakayoko, ma anche Rade Krunic che all’occorrenza può giocare qualche metro più arretrato, anche se con caratteristiche ovviamente del tutto opposte.

Calciomercato, Milan senti Adli: “Quest’anno mi servirà per prepararmi al meglio”

Per questo si è parlato molto di un centrocampista da trovare per gennaio, da Kamara allo stesso Adli, già di proprietà del Milan che – secondo alcune indiscrezioni – starebbe pensando di riportarlo alla base fin da gennaio. Al momento, però, l’ipotesi di un rientro anticipato – per quanto non ha mai giocato in rossonero, ma è direttamente rimasto in prestito al Bordeaux – dalla Francia. E a dare l’indizio è stato lo stesso Adli, in un’intervista a ‘Le Parisien’: “Quando ti acquista un club come il Milan vorresti andarci a giocare subito, ma quest’anno mi servirà per prepararmi al meglio. Voglio anche aiutare il Bordeaux a fare una buona stagione. Il mister si aspetta che io sia ancora più decisivo”.

Dichiarazioni che potrebbero essere anche di facciata, certo, ma il segnale che arriva è che Adli chiuderà anche questa stagione al Bordeaux per poi immergersi totalmente nell’avventura rossonera. Come rivelato anche da Gianluca Di Marzio a CMIT TV, infatti, Maldini ha confessato l’intenzione di non voler intervenire affatto sul mercato di gennaio. Questo prima dell’infortunio di Kjaer, che ovviamente ha cambiato i piani ma soltanto per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale. Per il resto il Milan è destinato a non fare altre operazioni e si aspetta di trovare Adli pronto per il prossimo anno. E il percorso, a giudicare dai numeri e dalle prestazioni, è quello giusto per il classe 2000.