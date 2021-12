Milan-Liverpool, vigilia di Champions League: il tecnico rossonero Stefano Pioli presenta la sfida decisiva per la qualificazione

Ultimi 90 minuti, decisivi per tentare l’impresa. Il Milan si gioca le ultime carte in Champions League, a San Siro arriva il Liverpool. Serve vincere contro i ‘Reds’ e sperare in un risultato favorevole in Porto-Atletico Madrid per accedere agli ottavi.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli parla alla vigilia in conferenza stampa. Milan che domani sera dovrà fare a meno di Pellegri e Leao ma ritroverà Ibrahimovic. Calciomercato.it seguirà per voi le dichiarazioni principali dell’allenatore.

PARTITA DECISIVA – “Somiglia alla gara di Bergamo a fine campionato dello scorso anno, è vero. Ma ne abbiamo giocato tante. Abbiamo preparato il match nei minimi particolari, abbiamo la fortuna di averli già affrontati, li conosciamo”.

INFORTUNI – “Dobbiamo essere forti a prescindere dall’affrontare le difficoltà. E’ una squadra di livello assoluto e una papabile vincitrice della Champions. Ibrahimovic? Non dipenderà soltanto da lui, dovremo essere quanto più imprevedibili davanti. Abbiamo imparato tanto dalla gara di andata, sappiamo a che livello dobbiamo esprimerci per reggere il confronto con il Liverpool. Stiamo bene e avremo il supporto dei nostri tifosi, siamo positivi. Una spiegazione per i tanti infortuni? Ci stiamo lavorando, alla lunga può fare la differenza. E’ un problema che vale per tutti ma dobbiamo stare più attenti, dobbiamo agevolare il recupero dei giocatori anche tramite turnazioni più accentuate. Dobbiamo passare questo momento e stringere i denti fino a Natale, dopo migliorerà”.

CHIAVE TATTICA – “All’andata abbiamo subito molto la pressione, avevamo poca personalità specie nella prima mezz’ora. Sarà un aspetto importante, ora però abbiamo capacità e spaziature per superare la loro prima pressione per aprirci opportunità”.

KRUNIC FALSO NOVE – “E’ una soluzione che può tornare utile, non è così indispensabile avere un riferimento statico. Cercheremo di evitarlo anche domani sera, tutti i giocatori che abbiamo sanno leggere gli spazi, andare in profondità e muoversi tra le linee”.

CRESCITA TRAMITE LA CHAMPIONS – “Siamo convinti di essere una squadra forte, loro sono fortissimi ma abbiamo voglia di sfidare squadre di livello più alto. Vogliamo cercare di vincere, dovremo fare una partita di sacrificio e determinazione, ma anche lucidità”.

IPOTESI EUROPA LEAGUE – “Pensiamo solo alla partita di domani. Il Milan ha l’obiettivo di tornare competitivo in Europa, anche ‘scendendo’ in Europa League la affronteremo nel miglior modo possibile. Vogliamo metterci in discussione e capire dove siamo arrivati. Inter scudettata lo scorso anno per essere uscita dall’Europa? Probabilmente avrebbero fatto lo stesso quel girone di ritorno”.