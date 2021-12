Simon Kjaer è stato operato la settimana scorsa e dovrà restare fuori per sei mesi: il messaggio ai tifosi del Milan del difensore

Sei mesi di stop, stagione finita per Simon Kjaer. L’infortunio e la conseguente operazione al ginocchio per il difensore danese hanno rappresentato una tegola per Stefano Pioli e il Milan. Kjaer rappresentava una delle colonne portanti della squadra rossonera che ora dovrà fare affidamento su Tomori, Romagnoli e Gabbia, salvo interventi sul mercato di gennaio.

Intanto lo stesso calciatore ha voluto ringraziare i tanti tifosi che hanno manifestato affetto verso di lui inviandogli un messaggio social. Proprio tramite social è arrivato il ringraziamento di Kjaer che su Twitter ha postato una sua foto con un messaggio: “Grazie mille per tutto il vostro supporto e tutti i vostri messaggi che ho ricevuto! In attesa del duro lavoro che mi aspetta ora!”.

Milan, il messaggio di Kjaer | Con il Liverpool per gli ottavi

Con Kjaer fuori causa, il Milan si prepara ad affrontare un primo crocevia importante della stagione. Domani sera a ‘San Siro’ è di scena il Liverpool di Kloop per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida che i rossoneri devono obbligatoriamente vincere e sperare nel risultato giusto tra Atletico e Porto per chiudere il girone al secondo posto.

Un appuntamento però a cui Pioli arriva senza diversi calciatori: fuori causa anche Leao e Pellegri, oltre a Giroud e Rebic, con un attacco in piena emergenza per la sfida contro i Reds. In avanti ci sarà però Ibrahimovic che guiderà l’assalto nel corso della partita. Una partita alla quale dovrebbe partecipare Theo Hernandez nonostante abbia saltato l’allenamento odierno perché raffreddato.