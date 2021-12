Toldo sorpreso da Inzaghi, poi esalta Buffon: “Eroe!”

Francesco Toldo, ex portiere, ha parlato della stagione dell’Inter elogiando Inzaghi, poi ha esaltato Gianluigi Buffon

Francesco Toldo soddisfatto della sua vecchia Inter. L’ex portiere ha analizzato il momento del calcio italiano e in particolare dei nerazzurri.

Chiaro il messaggio di Francesco Toldo sull’andamento della Serie A: “E’ il campionato che tutti vogliamo. Siamo felici per l’Inter, che ha riordinato le idee. Non pensavo che Inzaghi facesse così bene – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ su ‘Rai Radio 1’ – Bisogna dargli merito perché ha fatto un grandissimo lavoro in difesa e in attacco. Non c’è più una solita squadra e le altre che inseguono a distanza”.

Toldo esalta Buffon e lancia la Nazionale di Mancini

Toldo ha parlato anche di Gianluigi Buffon: “E’ veramente incredibile quello che sta facendo lui. E’ la motivazione che fa tutto. Bisogna essere al top anche fisicamente a 43 anni. Io mi sono ritirato a 38 anni perché ero stanco e non ero più motivato. Lui invece sta continuando e man mano che continua diventa un eroe. Credo sia il miglior portiere che l’Italia abbia mai avuto negli ultimi 50 anni”.

Toldo ha proseguito la sua disamina parlando dei prossimi impegni della Nazionale italiana: “Serve pazienza. E’ mancato un gol nelle ultime due partite ma ci può anche stare. Abbiamo tutti fiducia in Mancini. Bisogna dare sicurezza ai ragazzi”.