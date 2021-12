Calciomercato, messaggio ad Allegri: “Pronto per la Juventus”

Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Rovella, Piccoli e Maldini, ha svelato alcuni retroscena in chiave calciomercato per la Juventus

Nicolò Rovella pronto per la Juventus. Il centrocampista ora al Genoa, per il cui trasferimento sono in atto indagini inerenti al noto caso plusvalenze, ha mostrato grandi progressi tanto da far aumentare le indiscrezioni di calciomercato. Del suo futuro ha parlato l’agente Giuseppe Riso, che lo ha ritenuto già pronto per il salto di qualità nella squadra di Allegri.

Chiaro il messaggio di Riso sul futuro di Rovella: “E’ un giocatore di livello e lo sta dimostrando anche in questa stagione: i dati parlano chiaro – spiega Riso a ‘Tuttosport’ – Sta dimostrando di essere da Juventus, vedremo quando tornerà a Torino. Peccato per l’infortunio, stava giocando benissimo”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Inter e Milan a bocca asciutta | ‘Beffa’ targata Conte

Calciomercato: annuncio di Riso su Rovella, Piccoli, Maldini e Gomez

Rovella potrebbe dunque rinforzare la Juventus. Classe 2001, il centrocampista italiano nella stagione attuale si è messo in mostra con diverse giocate decisive e 4 assist in 16 presenze totali col Genoa. Ieri, nel match vinto dai bianconeri contro i liguri (2 a 0 allo Stadium) non ha potuto presenziare a causa di un infortunio di tipo muscolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber low cost | A gennaio torna in Serie A

Riso ha parlato anche del giovane Piccoli, vincitore dell’ultimo Golden Boy italiano: “Credo che Pedri e Piccoli si sfideranno altre volte in futuro, magari giocheranno anche insieme. Piccoli via in prestito a gennaio? E’ ancora presto per parlare di mercato”.

LEGGI ANCHE >>> Dybala rinvia il rinnovo: “La Juve ha altre questioni da affrontare”

Riso ha proseguito la sua disamina: “Futuro Daniel Maldini? Sempre al Milan. Ritorno di Gomez in Serie A? Sinceramente non ne stiamo parlando. Il Papu è molto felice a Siviglia“.