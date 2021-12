Calciomercato Juventus, bomber low cost | A gennaio torna in Serie A

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il super bomber: nuova avventura in Serie A a gennaio per il grande ex

Ultime gare del 2021, per chiudere al meglio l’annata e, nel caso delle squadre italiane, la prima metà di campionato. Al termine del girone d’andata si tireranno le prime somme, per poi attuare le strategie più opportune nella sessione di mercato che prenderà il via subito dopo Capodanno.

La Juventus sarà sicuramente una delle squadre più attive nella finestra invernale. I bianconeri, che devono cercare una difficile rimonta in classifica dopo un brutto avvio, proveranno di certo a mettere a segno colpi importanti. Come raccontato da Calciomercato.it, in caso di monetizzazione dalle cessioni la Juventus potrebbe anche tentare l’assalto a Vlahovic. Il serbo è senza dubbio il nome del futuro per l’attacco dei bianconeri, ma non solo a Torino vorrebbero mettere le mani su di lui. La concorrenza non manca, le richieste della Fiorentina al momento sono elevate. Ma ci sarebbe la possibilità, per i bianconeri, di un rinforzo in attacco low cost, un nome da tenere fortemente in considerazione.

Calciomercato Juventus, assalto a gennaio a Cavani: bianconeri in vantaggio sulle altre big di Serie A

Si tratta di Edinson Cavani, che al Manchester United è chiuso da Cristiano Ronaldo. Non è ancora chiarissimo quale utilizzo vorrà fare del ‘Matador’ il neo allenatore dei ‘Red Devils’, Ralf Rangnick, ma l’uruguaiano, in ogni caso, non dovrebbe avere molto più spazio di quanto ne abbia avuto finora. Ecco dunque che, col contratto in scadenza, sta pensando a cambiare aria. E in Serie A, nonostante siano trascorsi diversi anni dalla sua partenza, ha ancora molti estimatori, bianconeri in testa.

Sul canale Telegram di Calciomercato.it abbiamo chiesto, con un sondaggio, a quale squadra italiana servirebbe di più il ‘Matador’. Viste le difficoltà offensive palesate in questi mesi, la Juventus è quella che maggiormente ne beneficerebbe (56% dei voti). Decisamente più staccate le altre potenziali pretendenti, come Napoli (15%), Milan (12%) e Roma (11%).