CM.IT | Shakhtar, c’è l’affondo per Boga: dettagli e ostacoli

Boga può dire addio al Sassuolo nel prossimo calciomercato di gennaio. Lo Shakhtar di De Zerbi fa sul serio per l’esterno francese in scadenza nel 2023

Jeremie Boga può dire addio al Sassuolo nel calciomercato di gennaio. Tornato in campo ieri contro lo Spezia, dopo un mese di assenza a causa di un infortunio, l’esterno francese non è da tempo più un intoccabile per i neroverdi.

Oltre a non essere più imprescindibile, in tal senso ha svolto un ruolo chiave la svolta tattica di Dionisi, Boga è in scadenza a giugno 2023 e molto ambito sia in Italia che in Europa. Nel nostro campionato sono almeno due le squadre interessate a lui, in primis l’Atalanta e poi il Napoli, senza contare del gradimento del Milan nel recente passato; all’estero, invece, il classe ’94 stuzzica a società inglesi e francesi. E, soprattutto, allo Shakhtar. Quella ucraina non è una squadra qualunque, visto che è allenata da Roberto De Zerbi, tecnico e ‘mentore’ del nativo di Marsiglia proprio a Sassuolo. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, proprio il club di Donetsk sta provando ad affondare il colpo con una contropartita tecnica.

Calciomercato Sassuolo, affare Boga: lo Shakhtar mette sul piatto Solomon

Lo Shakhtar punta Boga su precisa indicazione di De Zerbi. Come raccolto dalla nostra redazione, gli ucraini mettono sul piatto il cartellino di Monor Solomon. L’esterno israeliano, in possesso di passaporto portoghese, non è un nome nuovo per gli addetti ai lavori della Serie A. Da tempo, infatti, è sui taccuini della Roma e della sopracitata Atalanta. Autore di 3 gol in questa stagione, il classe ’99 è valutato 20 milioni di euro come Boga.

I principali ostacoli all’operazione sulla base di uno scambio sono due: il primo è che il Sassuolo preferisce monetizzare dalla vendita del francese, quindi portare a termine un affare senza contropartite; il secondo è che, per il momento, Solomon (nel mirino pure di club inglesi) non è attratto dal trasferimento in Reggio Emilia. L’approdo in Serie A è nei suoi desideri, ma per un club con maggiori prospettive. Staremo a vedere come si evolverà la trattativa tra i due club.