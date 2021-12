Calciomercato Juventus, addio a fine stagione | Lo ha già detto al tecnico

Arriva un’indiscrezione importante dalla Spagna, Juventus attenta: il giocatore avrebbe già annunciato al tecnico l’addio a fine stagione

I bianconeri hanno davanti un calendario che potrebbe permettergli di recuperare punti preziosi in classifica e avvicinarsi al treno di testa: la speranza Champions è appesa ad un filo. Il rischio di non riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League è più concreto che mai in casa Juventus. Le avversarie sono agguerrite e stanno viaggiando a ritmi elevati: scalzare una tra Milan, Inter, Napoli e Atalanta quest’anno non sarà affatto facile per la compagine di Massimiliano Allegri.

Non entrare nell’Europa che conta, poi, influirebbe in maniera pesante anche sul mercato. Ecco perché i bianconeri guardano con maggiore attenzione alle possibili occasioni: novità dalla Spagna. Riuscire a cogliere delle occasioni sul mercato sarà di fondamentale importanza per la Juventus, per rimanere competitiva e rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La volontà è quella di costruire un nuovo ciclo vincente, ma le difficoltà sono maggiori rispetto al passato. Una di queste possibili occasioni potrebbe arrivare dalla Spagna e, più precisamente, da Barcellona.

Calciomercato Juventus, Dembele ha avvisato Xavi | Sarà addio a fine stagione

Secondo quanto rivelato da Jordi Jota al ‘ChiringuitoTV’, Ousmane Dembele avrebbe già annunciato a Xavi che a fine anno sarà addio con il club blaugrana. L’esterno offensivo francese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con i catalani e non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare. Dopo le meraviglie mostrate con il Borussia Dortmund, infatti, a Barcellona Dembele ha fatto molta fatica a ripetersi e a confermarsi.

La Juventus resta tra i club più interessati al francese, ma a Torino sono anche consapevoli della grande concorrenza che bisognerebbe battere. Su Dembele, infatti, si possono annoverare club come il PSG e molte grandi della Premier League. Il rischio per i bianconeri è quello di non poter pareggiare gli ingaggi offerti dalle altre concorrenti. La presa di posizione di Dembele con Xavi, dopo che di un suo addio se ne era parlato per mesi, ha proprio il sapore di un epilogo tra il giocatore ed il Barcellona.