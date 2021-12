Venezia-Verona, Simeone goleador | “Ecco cosa ho trovato”

Grande protagonista della splendida rimonta del Verona di Tudor contro il Venezia di Zanetti è stato Giovanni Simeone, autore di una doppietta

Dopo un primo tempo finito sul 3-0 per il Venezia, in pochissimi si aspettavano la rimonta e, addirittura, la vittoria del Verona di Igor Tudor, adesso lanciatissimo a quota 23 punti in classifica.

Nella ripresa, però, gli scaligeri sono stati capaci di ribaltare completamente la situazione con quattro gol, gli ultimi due in superiorità numerica per l’espulsione del capitano dei lagunari, Pietro Ceccaroni. Grandissimo protagonista con una doppietta, seconda rete da antologia la sua, Giovanni Simeone. Il ‘Cholito’ è adesso a quota 11 gol in campionato, a meno due dal capocannoniere Dusan Vlahovic. “Sono contento, abbiamo fatto un brutto primo tempo, ma poi ci siamo parlati – le parole del bomber argentino a ‘Dazn’ – Abbiamo raggiunto un altro step per migliorare ancora e nella ripresa abbiamo conquistato un grandissimo risultato. Le statistiche parlano, ma io faccio il massimo per la squadra, così a fine partita son tranquillo. Ho trovato un gruppo unito, un posto dove si lavora tanto e mi danno una mano, ho scoperto la meditazione. Ho sempre lavorato sullo stare bene, poi le cose succedono. Dedico questa doppietta a mia moglie Giulia che è sempre al mio fianco”.