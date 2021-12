Serie A, Simeone e Raspadori on fire | Rimonte per Sassuolo e Verona

È un pomeriggio di Serie A spumeggiante quello che ha visto fronteggiarsi Spezia-Sassuolo e Venezia-Verona. Decisivi Simeone e Raspadori

E c’è chi le chiama ‘piccole’. Spezia, Sassuolo, Verona e Venezia danno vita a un pomeriggio di livello alto e dall’intensità di gioco veramente emozionante.

Non mancano le occasioni, i gol e i ribaltamenti di fronte in una giornata che avrà sicuramente soddisfatto i veri appassionati. Ma partiamo da Spezia-Sassuolo. I padroni di casa riescono a imporre il loro gioco per lunghi tratti e la semina porta anche i suoi frutti. Infatti, i bianconeri riescono a portarsi sul doppio vantaggio, prima con Manaj nel primo tempo, poi con Gyasi nella ripresa. Non basta, perché poi si scatena super Raspadori. L’attaccante della Nazionale, non solo si sblocca, ma poi firma anche la sua personale doppietta, con un gol stupendo. E così il punteggio si fissa sul 2-2.

Serie A, Simeone firma la meravigliosa rimonta del Verona

In Veneto lo spettacolo è anche di più. Un super Venezia gioca un primo tempo ineccepibile, arrivando a un 3-0 che scatena i tifosi. Le firme sono quelle di Ceccaroni, Crnigoj e Henry. Ma anche in questo caso non basta. Infatti, i padroni di casa non hanno fatto i conti con un super Simeone. Proprio l’attaccante del Verona ribalta il match con una doppietta stupenda dopo l’autogol di Henry e la rete di Caprari. Tutto capovolto per la gioia dei tifosi, quelli neutrali almeno.

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 38 punti; Inter* 37; Napoli* 36; Atalanta* 34; Fiorentina* 27, Roma* e Verona* 25; Juventus e Bologna* 24; Lazio 22; Empoli e Sassuolo* 20; Torino 18; Udinese 16; Sampdoria e Venezia* 15; Spezia* 12; Genoa 10; Cagliari 9; Salernitana* 8

*una partita in più