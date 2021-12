Sampdoria-Lazio, Faggiano tuona: “Fuori luogo” | Polemica in diretta

Daniele Faggiano si fa sentire prima della partita tra Sampdoria e Lazio. Ecco le dichiarazioni del dirigente: si apre la polemica

La Sampdoria quest’oggi è attesa dall’impegno contro la Lazio. Un partita in cui le due squadre cercano risposte importanti, a caccia di punti importanti per risollevare la classifica.

Ma prima del match non manca una polemica, neanche troppo velata. Ai microfoni di ‘DAZN’, infatti, si è presentato Daniele Faggiano. Il direttore sportivo fa trapelare un certo fastidio per i rumors di esonero dell’allenatore D’Aversa: “A me dispiace che le voci su D’Aversa escano alla vigilia di una partita così importante, non fa piacere vedere queste cose su un giornale. L’ho visto come una cosa fuori luogo e ne parlerò con chi l’ha scritto, queste chiacchiere non fanno bene all’ambiente e alla squadra che deve preparare la partita contro una grande come la Lazio in così pochi giorni”.

Sampdoria-Lazio, dalla polemica di Faggiano al campo

Insomma, la pressione su D’Aversa non si allenta e inevitabilmente il futuro appare nebuloso per il tecnico. I blucerchiati occupano la quindicesima posizione in classifica e hanno subito un gran numero di gol dall’inizio della stagione che inevitabilmente hanno inciso sull’andamento della stagione. A questo punto, il futuro è tutto da stabilire per il tecnico e passa anche dalla partita contro la Lazio. Vedremo se le polemiche si attenueranno o aumenteranno proprio a seguito della partita di questa sera.