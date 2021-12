Juventus-Genoa: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valevole per la 16° giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide la prodezza di Cuadrado

La Juventus in controllo con il Genoa ma risultato ancora in bilico all’Allianz Stadium. I bianconeri chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol ‘Olimpico’ direttamente da corner di Juan Cuadrado.

Parabola perfetta del colombiano che sfrutta anche l’incertezza tra i pali di Sirigu. La Juve di Allegri domina ma non riesce a chiudere il match, con il portiere ospite che si riscatta nel finale di frazione murando Morata. Lo spagnolo manca di cattiveria negli ultimi sedici metri, male nel complesso il Genoa con Biraschi disastroso nel pacchetto arretrato di Shevchenko.

JUVENTUS

Szczesny 6

Cuadrado 7

De Ligt 6

Chiellini 6,5

Pellegrini 6,5

Locatelli 6

Bentancur 6,5

Kulusevski 5,5

Dybala 6,5

Bernardeschi 6,5

Morata 5

All. Allegri 6,5

GENOA

Sirigu 5,5

Biraschi 4,5

Bani 6

Vasquez 5

Ghiglione 5

Toure 5

Behrami 5,5

Hernani 6

Cambiaso 5

Bianchi 5

Ekuban 5,5

All. Shevchenko 5,5

Arbitro: Chiffi 6

TABELLINO

Juventus-Genoa 1-0

9′ Cuadrado

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro, de Winter, Arthur, Rabiot, Soule, Kaio Jorge, Kean. Allenatore: Allegri

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Toure, Behrami, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Sabelli, Vanheusden, Portanova, Serpe, Galdames, Melegoni, Pandev, Buksa. Allenatore: Shevchenko

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Valeri

Ammoniti: Pellegrini (J)

Espulsi:

Note: recupero