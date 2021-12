Juventus-Genoa: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valevole per la 16° giornata del campionato di Serie A. Tre punti targati Cuadrado e Dybala per i bianconeri di Allegri

La Juventus sul velluto contro il Genoa: all’Allianz Stadium decidono le magie di Cuadrado e Dybala nel posticipo della 16° giornata del campionato di Serie A.

Cuadrado al 9′ del primo tempo trova il gol ‘Olimpico’ direttamente da corner, mentre nella ripresa è il numero dieci a chiudere i conti infilando Sirigu con un potente mancino. La Juve crea palle gol a ripetizione e spreca prima del raddoppio della ‘Joya’, con la squadra di Shevchenko mai pericolosa dalle parti di Szczesny. Malissimo nel complesso tutto il Genoa, disastrosi Cambiaso e Biraschi. Tra i bianconeri non punge invece Morata che si arrabbia con Allegri dopo la sostituzione.

LEGGI ANCHE >>> Primo tempo Juventus-Genoa, voti e tabellino | Cuadrado ‘Olimpico’, Sirigu a due facce

Le pagelle di Juventus-Genoa. Cuadrado ‘Olimpico’, malissimo Cambiaso

JUVENTUS

Szczesny 6 – Spettatore non pagante: mai chiamato in causa dall’attacco del Genoa.

Cuadrado 7,5 – Una spina nel fianco, attaccante aggiunto sulla destra. E’ tornato brillante fisicamente. Il gol ‘Olimpico’ ad inizio gara fa venire giù lo Stadium e indirizza la gara per i bianconeri.

De Ligt 6,5 – Gli attaccanti del Genoa gli fanno il solletico. Mezzo punto in meno per la rete ‘mangiata’ prima dell’intervallo.

Chiellini 7 – Controlla agevolmente Ekuban, non sbaglia un intervento. Tempestivo nella ripresa nel chiudere un contropiede avversario, esultando poi con la curva come ad un gol.

Pellegrini 6,5 – Altra prova positiva, in costante proiezione offensiva. Ammonito, Allegri non vuole rischiare e lo lascia negli spogliatoi all’intervallo (46′ Alex Sandro 6 – Non ha problemi dietro e cerca di rendersi utile sovrapponendosi a Bernardeschi).

Locatelli 6,5 – L’insostituibile di Allegri, le gioca tutte. Divide i compiti in regia con Bentancur, solita attenzione nelle due fasi.

Bentancur 6,5 – Stavolta è pulito palla al piede, manovra con i tempi giusti. A suo agio davanti la difesa con Locatelli.

Kulusevski 6 – Va a corrente alternata, non brilla a sufficienza nel primo tempo. Più incisivo nella ripresa, anche se non riesce a trovare la zampata vincente.

Dybala 7 – Gioca da trequartista puro, legando il gioco e cercando di far male col suo mancino appena vede la porta. Non fa male a Sirigu nella prima occasione, qualche minuto più tardi si riscatta chiudendo la gara con una prodezza delle sue. Il pubblico lo coccola e gli dedica un’altra standing ovation al momento della sostituzione (89′ Kaio Jorge sv).

Bernardeschi 7 – Pimpante sulla linea dei trequartisti, crea superiorità numerica tagliando verso il centro. Serve l’assist per il raddoppio di Dybala, unica pecca le conclusioni a rete… (84′ Rabiot sv).

Morata 5,5 – Movimento e sacrificio non mancano. Lo spagnolo però resta poco cattivo negli ultimi sedici metri e spreca davanti a Sirigu. Prima di uscire manda in porta Dybala, ma in generale dovrebbe dare di più alla causa. Applausi e qualche fischio all’uscita dal campo, non gradisce il cambio e si arrabbia con Allegri (72′ Kean 6 – Cerca il gol ma non lo trova).

All. Allegri 6,5 – La Juventus non ha difficoltà e domina in lungo e largo la contesa. Dybala e compagni sprecano comunque troppo, chiudendo la gara solo nel finale. Seconda vittoria consecutiva in attesa di esami ben più probanti: la classifica resta ancora deficitaria.

GENOA

Sirigu 6 – Si fa trovare impreparato sulla parabola di Cuadrado. Da quel momento in poi para tutto o quasi: il Genoa resta a galla grazie ai suoi salvataggi.

Biraschi 4,5 – In confusione totale. Sbaglia tutte le letture difensive e si fa infilare dalla coppia Pellegrini-Bernardeschi.

Bani 5,5 – Attento in marcatura nella prima parte. Gli avversari sbucano da tutte le parti e può fare poco nel prosieguo della gara (72′ Vanheusden 5,5 – Anche lui in difficoltà davanti a Sirigu).

Vasquez 5 – Saltato con puntualità, non dà le necessarie garanzie.

Ghiglione 5 – Spinge poco e in difesa lascia delle voragini.

Toure 5 – Macchinoso, perde diversi palloni. E anche in fase di contenimento non ingrana (58′ Portanova 5 – Non incide e si vede poco).

Behrami 5 – La sua esperienza non basta in mediana. I centrocampisti avversari ne hanno semplicemente di più (58′ Galdames 5,5 – Poco coinvolto nella manovra).

Hernani 5,5 – L’unico a dare un po’ di qualità in mezzo al campo. Però anche lui si spegne presto.

Cambiaso 4,5 – Delude il giovane esterno del Genoa, osservato sul mercato anche dai bianconeri. Non punge e non riesce a contenere Cuadrado, in difficoltà anche su Kulusevski.

Bianchi 5 – Non è servito a dovere, si perde tra l’attenta guardia di de Ligt e Chiellini (58′ Pandev 5,5 – Tenta di dare più qualità all’attacco ma ci riesce solo a tratti).

Ekuban 5 – Prova a sfruttare la sua velocità, la difesa della Juve gli concede però soltanto le briciole.

All. Shevchenko 4,5 – Genoa troppo molle e mai in partita. Non finisce in goleada per gli errori di mira dei bianconeri e le parate di Sirigu. Crea zero dalle parti di Szczesny: così sarà dura salvarsi.

Arbitro: Chiffi 6 – Sembra un po’ esagerata l’ammonizione a Pellegrini, per il resto non ha particolare problemi a gestire il match.

TABELLINO

Juventus-Genoa 2-0

9′ Cuadrado; 82′ Dybala

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini (46′ Alex Sandro); Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala (89′ Kaio Jorge), Bernardeschi (84′ Rabiot); Morata (72′ Kean). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro, de Winter, Arthur, Rabiot, Soule, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani (72′ Vanheusden), Vasquez; Ghiglione, Toure (58′ Portanova), Behrami (58′ Galdames), Hernani, Cambiaso (85′ Melegoni); Bianchi (58′ Pandev), Ekuban. A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Sabelli, Serpe, Buksa. Allenatore: Shevchenko

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Valeri

Ammoniti: Pellegrini (J), Cambiaso (G), Cambiaso (G), Morata (J), Kean (J)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 3′; spettatori: 18.458 per un incasso di 795.847 euro