Juventus-Genoa, i convocati di Allegri: assenza a sorpresa

Juventus-Genoa stasera allo Stadium, i convocati di Massimiliano Allegri: una assenza dell’ultimo momento per i bianconeri

La Juventus sfiderà stasera il Genoa all’Allianz Stadium. Sfida fondamentale per i bianconeri per non perdere contatto dalle prime posizioni, occorre vincere a tutti i costi per rimanere a -7 dal quarto posto e recuperare tre punti sul Napoli sconfitto dall’Atalanta.

In vista della gara delle 20.45, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati. Si registra una assenza dell’ultimo momento tra i bianconeri. Oltre i lungodegenti Ramsey, De Sciglio e Chiesa e oltre l’assenza di McKennie già preannunciata dall’allenatore, non ci sarà nemmeno Mattia Perin.

Juventus-Genoa, Perin out: il portiere in isolamento

Stando a quanto filtra da fonti societarie, per il portiere è stato deciso in maniera precauzionale l’isolamento per un presunto contatto extra gruppo squadra avuto con una persona positiva al Covid.

Ecco l’elenco completo dei convocati di Allegri:

Szczesny, Pinsoglio, Raina, Chiellini, Cuadrado, de Ligt, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter, Arthur, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Kulusevski, Bernardeschi, Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Soulé.