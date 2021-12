Stoccata all’Inter: “Non sono sicuro siano così forti”

L’Inter ribadisce l’ottimo momento di forma con la vittoria contro la Roma, ma c’è chi è scettico sul livello di forza dei nerazzurri

Sabato di campionato con altre ottime risposte per l’Inter. I nerazzurri protagonisti di una prova d’autorità sul campo della Roma, una vittoria davvero pesante anche per come è maturata.

Nonostante le assenze tra i giallorossi, la sfida non era semplice per Simone Inzaghi e i suoi. L’Inter ha però risolto la pratica già nel primi 45 minuti, con un 3-0 perentorio che la conferma tra le favorite d’obbligo per lo scudetto. La classifica sorride più che mai, con il secondo posto a un solo punto dai cugini del Milan. Le soluzioni a livello di rosa non mancano, il livello di gioco sale partita dopo partita e sembrano esserci ancora margini di miglioramento. Ma non tutti sono ancora convinti della forza assoluta dei nerazzurri.

Inter dominante in campionato, ma in Europa? I dubbi di Sconcerti sulla squadra di Inzaghi

Una analisi piuttosto dubbiosa viene portata avanti da Mario Sconcerti, editorialista del ‘Corriere della Sera’. Vengono naturalmente evidenziati gli indubbi meriti dei campioni d’Italia in carica, ma i segnali che sono arrivati dalla gara dell’Olimpico e da quelle precedenti necessitano di altre conferme, soprattutto a livello europeo.

Sconcerti infatti spiega sull’Inter: “È la migliore dalla sconfitta con la Lazio all’Olimpico e sta forse diventando anche una squadra europea. Non ne sono sicuro, qui contano gli avversari. Ma se una squadra che passeggia così sul campionato non fosse forte anche in Europa, sarebbe una pessima notizia per tutti”. Dunque, Inzaghi e soci dovranno legittimare i loro progressi in settimana contro il Real Madrid. Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo, si va al ‘Bernabeu’ contro la squadra di Ancelotti per provare a vendicare lo 0-1 di settembre e ribaltare la classifica del girone, conquistando il primo posto che sarebbe fondamentale verso il sorteggio della fase a eliminazione diretta. La dimensione dominante dell’Inter versione campionato attende la sua verifica forse definitiva.