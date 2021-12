La Roma di Josè Mourinho è reduce da due ko di fila e le nubi sullo Special One tornano ad aleggiare dopo quanto riportato dall’Inghilterra

Continua ad essere eccessivamente caricata di alti e bassi l’avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Lo ‘Special One’ è apparso poco sereno anche ieri sera dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter all’Olimpico. Al netto dell’attenuante relativa alle molteplici assenze a far storcere il naso è stato soprattutto l’atteggiamento complessivo della sua squadra, troppo rinunciataria e sottomessa al gioco dei nerazzurri.

Qualche nube quindi inizia nuovamente ad aleggiare sul capo di Mourinho, sempre stimato in Premier League con il richiamo inglese che potrebbe essere ancora una volta molto forte. Nel campionato britannico infatti non mancano gli estimatori dell’allenatore portoghese che potrebbe avere ben due possibili destinazioni, qualora dovesse concludersi prima del previsto la sua avventura capitolina.

Calciomercato Roma, Mourinho e il richiamo della Premier: ci pensano due club

Nello specifico, secondo quanto sottolineato dal ‘Daily Mirror’, Jose Mourinho è emerso come un potenziale obiettivo per l’Everton se decidesse di concludere prima del dovuto il ‘regno’ di Rafa Benitez nella Liverpool blu. Il portoghese è arrivato in Italia solo a luglio, ma c’è già la convinzione che sarebbe aperto ad un ritorno in Premier se si presentasse l’occasione giusta.

L’Everton dal canto suo sta vivendo un’annata deludente come dimostra una classifica altamente deficitaria, soprattutto in relazione al valore complessivo della rosa a disposizione del tecnico spagnolo ex Napoli e Inter. La pressione su Benitez è aumentata dopo il derby del Merseyside perso per 4-1 contro i rivali di sempre del Liverpool, che ha contribuito anche ad incrementare il nervosismo generale dei tifosi. Farhad Moshiri ha pubblicamente sostenuto Benitez ma potrebbe trattarsi di una fiducia a tempo se non dovesse arrivare un cambio di marcia. Se la dirigenza dell’Everton decidesse per l’esonero verrà dunque esaminata la possibilità di andare proprio su Mourinho, in difficoltà a Roma, e che non ha mai nascosto anche con le dichiarazioni dei mesi scorsi, di sentirsi a casa in Premier. Lo stesso campionato inglese inoltre per il futuro potrebbe offrire anche la chance Newcastle dopo il cambio di proprietà che per ora non ha sortito benefici.