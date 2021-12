VIDEO CM.IT | Roma, sirene inglesi per Mourinho: il punto sul futuro

Il futuro di José Mourinho è ancora molto discusso, nonostante il lungo contratto con la Roma. Le sirene della Premier League tornano prepotenti

José Mourinho e la sua Roma fanno fatica a ingranare. Questione di emergenza, di rosa un po’ troppo corta – e il portoghese non lo nasconde -, ma inevitabilmente anche di tattica.

E nonostante la posizione in classifica non sia comunque da disdegnare, ma lontana dalla vetta, le critiche non sono mancate nelle ultime settimane, proprio per il tecnico portoghese. E il futuro non è poi così blindato, con le sirene provenienti dalla Premier League che si fanno insistenti. In particolare, Everton e Newcastle sono attente all’allenatore e a quelle che potrebbero essere le sue scelte future.

Roma, il futuro di Mourinho torna in bilico

La partita contro l’Inter ha evidenziato qualche crepa nella Roma e chissà anche nel futuro di Mourinho. In realtà, però, la fiducia dei Friedkin resta immutata per l’allenatore, che è il perno del progetto giallorosso. Da lui si ha tutta l’intenzione di ripartire, anche migliorando la rosa a gennaio, come annunciato da Tiago Pinto e alle giuste condizioni. Per ora, quindi, le sirene dalla Premier possono aspettare. Roma e Mourinho non avranno ancora vissuto un amore travolgente, ma la sensazione è che il meglio debba ancora venire. Almeno, i tifosi capitolini se lo augurano.