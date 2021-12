Roma-Inter, bocciature senza appello: “Oggi le comiche”

Il primo tempo di Roma-Inter si chiude con i nerazzurri in avanti di due gol: grandi critiche per due calciatori giallorossi

L’Inter conduce 2-0 sulla Roma a fine primo tempo. I giallorossi non sono quasi mai riusciti a rendersi pericolosi e sono capitolati due volte sotto i colpi di Calhanoglu prima e dell’ex Dzeko poi.

Proprio la rete del trequartista turco non è andata giù ai tifosi capitolini che sui social si sono scatenati. L’ex Milan, infatti, è andato a segno direttamente da calcio d’angolo, approfittando di una dormita collettiva della retroguardia di Mourinho. Zaniolo, posizionato sul primo palo, lascia scoperto l’angolo dove si infila il pallone, Cristante non riesce a respingerlo e Rui Patricio se lo fa passare sotto le gambe. Una ‘frittata’ che i tifosi capitolini (e non solo) non hanno certo commentato in maniera entusiasta.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Inter, l’accoglienza per Dzeko | Emozione Totti, De Rossi e Mourinho

Roma-Inter, Zaniolo e Rui Patricio nel mirino: “Le comiche”

Il giudizio più ricorrente è che l’azione è stata da “oggi le comiche”: in tanti si scagliano contro Zaniolo e Rui Patricio, definiti i veri colpevoli del gol del vantaggio dell’Inter di Inzaghi.

Zaniolo devi stare sul palo. Zaniolo devi stare sul palo. Non è un compito difficile #RomaInter — Giuseppe Libutti (@avvLibutti) December 4, 2021

Ma come si fa a prendere un gol così, su calcio d’angolo? Zaniolo è andato dalla parte opposta rispetto al pallone. Oggi le comiche. 😂😂 — RobertoJ🌟🌟🌟38 🤍🖤 (@RobertoJ10ADP) December 4, 2021

Tra Zaniolo Cristante E Rui Patricio bella lotta — Alessio (@Alemilanista86) December 4, 2021

Se prende un gol del genere la Juve è la volta bona che smetto col calcio.

Zaniolo – Cristante e Rui Patricio da comiche — Mirko Barni (@IlFlaco) December 4, 2021

Tutti a colpevolizzare Rui Patricio, Zaniolo e Cristante, bene cosi invece ?#RomaInter — MisterNo🇮🇹 (@cellamare1969) December 4, 2021

No ma #ruipatricio è forte pd che comiche ragazzi è una congiura #ASRoma #RomaInter pic.twitter.com/A8hVWQ5ca3 — TWITTO IL CALCIO (@twittoilcalcio) December 4, 2021