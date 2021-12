“Sarà il primo acquisto di gennaio”: accordo per Renato Sanches

Per Renato Sanches trattativa vicina alla conclusione: accordo per trenta milioni di euro, “sarà il primo acquisto di gennaio”

E’ pronto ad un nuovo grande salto Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, 24 anni, a gennaio potrebbe cambiare nuovamente maglia. Una carriera già ricca quella del calciatore del Lille che giovanissimo ha vinto un Europeo con la sua Nazionale e si è imposto all’attenzione delle big del calcio del Vecchio Continente, fino ad arrivare al Bayern Monaco. Il trasferimento in Germania però non ha portato i risultati sperati, così dopo un anno in prestito allo Swansea è sbarcato in Francia, al Lille.

Qui il portoghese è riuscito a cambiare veramente marcia, guidando i ‘Mastini’ alla vittoria del loro quarto scudetto. Ovviamente con la sua crescita di rendimento anche i club interessati a lui iniziano ad aumentare, tra cui anche Juventus e Milan. Ma ad anticipare tutti potrebbe essere un altro club.

Renato Sanches fa gola alle big: l’Arsenal anticipa Juventus e Milan

Ancora una volta Renato Sanches è pronto a rilanciarsi come top player. Il centrocampista del Lille, dopo aver disputato due stagioni fantastiche, potrebbe lasciare il club francese, vista anche la situazione contrattuale. Infatti il portoghese nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto con il Lille, ma per ora non si è ancora parlato di rinnovo e dunque l’addio potrebbe anche arrivare.

Così sulle sue tracce si accumulano le squadre interessate, tra cui ci sarebbero anche Milan e Juventus. I due club italiani però potrebbero essere anticipati dall’Arsenal. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, i ‘Gunners’ sarebbero pronti a formulare un’offerta da 30 milioni di euro già a gennaio per cercare di anticipare la grande concorrenza. Una mossa che potrebbe così tagliare fuori definitivamente Juventus e Milan per il talento portoghese, che nelle ultime stagioni è riuscito a mostrare finalmente le sue potenzialità, che sono sicuramente importanti.