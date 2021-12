Calciomercato, Donnarumma in panchina | Nuova pista a sorpresa

Il calciomercato non dorme mai, attorno a Gianluigi Donnarumma. Spunta una nuova pista a sorpresa per il portiere, oggi in panchina

Gianluigi Donnarumma, un nome che in Italia conosciamo bene e specialmente se si parla di calciomercato. Un tira e molla frenetico, a tratti ridondante quello del rinnovo di contratto con il Milan, poi concluso in un addio tanto doloroso, quanto inevitabile. Come una storia d’amore che proprio non poteva continuare.

E così il PSG, la Francia, il tradimento (anche nei colori) e il Dio denaro – che fetente! -. Eppure la nuova storia d’amore, quella tra Donnarumma e il PSG appunto, non decolla. E non per colpa del portierone che ha difeso la porta magica degli azzurri a Euro 2020. Questione di gerarchie o forse più semplicemente di spogliatoio. La presenza prepotente di Keylor Navas ha il sopravvento, anche questa sera. L’ex Real Madrid è titolare nel match contro il Lens, a discapito proprio dell’ex Milan. Ma Donnarumma non si lamenta, come riporta ‘Goal.fr’: “Non c’è il minimo conflitto. La vivo bene. Siamo entrambi amici e tutto sta andando molto bene tra di noi. Io e Keylor siamo uniti, come tutto lo spogliatoio. Siamo due molto calmi e rispettosi ragazzi. A volte le persone parlano indiscriminatamente, immaginano situazioni complicate. Non c’è niente che tu possa fare al riguardo, ma questa non è la realtà”.

Calciomercato, nuova pista per il futuro di Donnarumma

Eppure i rumors di calciomercato non si placano. Una nuova pista che potrebbe riscaldarsi per il futuro di Donnarumma potrebbe vederlo accasarsi al Manchester United. Gli ultimi rumors dall’Inghilterra, infatti, vedono i Red Devils particolarmente interessati al portiere. In estate, infatti, David de Gea potrebbe dire addio e a quel punto l’ex Milan potrebbe diventare titolare fisso. Una pista, dunque, da tenere particolarmente in considerazione nelle prossime settimane e che potrebbe ulteriormente movimentare il futuro attorno a Donnarumma. Proprio adesso che, tra milioni e nuove prospettiva, il portierone avrebbe dovuto trovare una nuova pace. E forse va anche bene così, almeno dalle parole dell’ex Milan.