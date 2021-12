Roma, parla Pallotta: “È ancora colpa mia? E su Friedkin…”

James Pallotta torna a parlare della Roma. L’ex proprietario del club si sofferma sui risultati attuali e anche sui Friedkin: ecco le sue dichiarazioni

James Pallotta, nel bene e nel male, nonostante tutte le critiche, ha lasciato un’impronta a Roma e nella Roma. Dalle plusvalenze all’acquisto di campioni presenti e futuri, diversi big sono passati dalla Capitale nella sua gestione. Ma spesso i tifosi lo criticano, ancora oggi.

Ora l’ex proprietario torna a parlare e lo fa ai microfoni di ‘Notizie.com’. Non può mancare il suo pensiero sullo stato attuale del club giallorosso: “Le cose non vanno bene, ma diranno che sarà sempre colpa mia, è così no?“. È impossibile non notare una certa nota sarcastica nelle sue brevi parole, che comunque colgono dritte nel segno. E chissà se la maggioranza dei tifosi avrà cambiato idea su di lui, anche alla luce dei recenti passi falsi.

Roma, Pallotta bacchetta Friedkin: “Non si fa così”

Se prima non è mancata una frecciata ai tifosi, ora Pallotta si concentra anche sulla nuova proprietà. E non si fa attendere una piccola stoccata: “I Friedkin sono sempre in silenzio? Non va bene, bisogna parlare, non si fa così”. E vedremo se seguiranno il consiglio dell’ex proprietario che intanto è tornato a farsi sentire. Non proprio per la gioia di tutti i tifosi romanisti. O forse sì? Nostalgia canaglia.