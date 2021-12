Calciomercato Juventus, Vlahovic tra intrigo e vendetta | Decisione arrivata

La Juventus continua a osservare con interesse il profilo di Dusan Vlahovic, e la decisione sul futuro del bomber potrebbe essere arrivata

Quando si parla di Dusan Vlahovic, non si può che pensare anche alla Juventus ormai. I bianconeri infatti da tempo sono sulle tracce del bomber serbo per migliorare un reparto offensivo che, con tutto il rispetto per i vari Morata e Kean, fatica a reggere il confronto con quello delle altre big.

In Serie A i numeri parlano per Vlahovic: in questa stagione infatti in 15 presenze nel massimo campionato italiano ha messo a segno ben 12 reti e fornito 3 assist. La sua situazione contrattuale (scadenza nel 2023) e le dichiarazioni del presidente Comisso, hanno fatto capire che il suo futuro potrebbe essere lontano da Firenze, ma il costo non sarà di certo basso. Infatti per arrivare a Vlahovic serviranno circa 60 milioni, cifra che al momento non sarebbe proprio alla portata dei bianconeri. Così la Juventus penserebbe anche a un piano B, per il quale potrebbe scontrarsi proprio con la Fiorentina.

Juventus e Fiorentina, non solo Vlahovic: mirino sullo stesso bomber

La questione bomber interessa da vicino sia la Juventus che la Fiorentina. I bianconeri infatti sono alla ricerca di un vero bomber per il proprio attacco, ruolo che Morata per ora non ha assicurato. Così la Juventus continua a monitorare la situazione Dusan Vlahovic, che con il contratto in scadenza nel 2023 sembrerebbe essere in uscita dalla Fiorentina.

Proprio la ‘viola’ dunque sarebbe alla ricerca dell’erede di Vlahovic, e il mirino potrebbe incrociarsi con i piani proprio della Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Team Talk’, sia la Juventus che la Fiorentina starebbero monitorando Aleksandar Vlahovic, attaccante del Fulham che ha segnato 21 gol in 19 in Championship. Oltre ai due club italiani su di lui ci sarebbero anche Bayern Monaco, Atletico Madrid, Nizza e Lille. Questi club, come Juventus e Fiorentina, avrebbero sondato il terreno sia per gennaio che per la prossima estate, ma per ora strapparlo al Fulham non sarebbe facile.