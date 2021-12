Spalletti in ansia, rischia un mese di stop: è emergenza totale

Allarme Napoli dopo la gara di ieri contro il Sassuolo: Spalletti perde tre big e per uno si rischia un mese di stop

Una gara che può segnare uno spartiacque per il Napoli. La squadra di Spalletti si fa rimontare due gol dal Sassuolo e, già privo di due titolari come Osimhen e Anguissa, vede alzare bandiera bianca ad altri tre big: Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly.

Se per il capitano dovrebbe trattarsi di un semplice indurimento al polpaccio, con possibilità di recupero già per l’Atalanta, sensazioni negativi per lo spagnolo e il senegalese. Entrambi dovrebbero essere assenti nella gara di domenica sera e per il difensore i tempi di recupero potrebbero essere lunghi, lasciando Spalletti in piena emergenza in difesa visto che Manolas non gioca da settembre e con il Sassuolo non era neanche in panchina per un problema gastrointestinale.

Napoli, ansia Koulibaly: un mese di stop

Per Kalidou Koulibaly si sospetta uno stiramento, questo temono in casa Napoli. Dovesse essere confermata questa diagnosi dagli esami che verranno svolti verso l’ora di pranzo, il difensore senegalese potrebbe dover restare lontano dai terreni di gioco per un mese, terminando qui il suo 2021 e rientrando a quel punto a disposizione di Spalletti soltanto dopo la coppa d’Africa.

Una ipotesi che rappresenterebbe un problema non di poco per il Napoli che praticamente si ritroverebbe senza i tre calciatori africani con un mese di anticipo e con gli uomini contati in difesa.