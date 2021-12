CMIT TV | Insigne-Juventus, Camelio: “Sì a due condizioni”

Intervenuto alla CMIT TV Enrico Camelio ha parlato dell’ipotesi Juventus per Lorenzo Insigne: due condizioni per rendere possibile l’affare

Pareggio per il Napoli a Sassuolo con la squadra di Spalletti che si è fatta rimontare due gol. Tra le note stonate della serata anche il problema fisico accusato da Lorenzo Insigne.

Proprio il futuro del capitano azzurro è ancora tutto da scrivere: in scadenza di contratto a fine stagione, la trattativa per il rinnovo non decolla e, come raccontato dalla nostra redazione, l’ipotesi Inter è reale anche se non c’è un accordo tra le parti. In tutto questo emerge anche un’altra possibilità per l’attaccante dei partenopei: si tratta della Juventus che potrebbe prendere Insigne a giugno a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Kulusevski via: assalto a Insigne

A parlare dell’ipotesi bianconera è Enrico Camelio, intervenuto alla CMIT TV. Per far decollare la trattativa servirebbe però il verificarsi di una doppia condizione: il Napoli non deve avvicinarsi alle richieste del calciatore per il rinnovo e la Juventus deve cedere Kulusevski.

Lo svedese potrebbe essere sacrificato e sulle sue tracce c’è soprattutto l’Arsenal. Dalla Premier potrebbe arrivare l’offerta giusta per l’ex Atalanta. Il suo addio renderebbe possibile l’arrivo di Insigne, offerta del Napoli permettendo.