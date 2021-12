Il Milan si ritrova a fronteggiare l’emergenza difensiva dopo l’infortunio occorso a Kjaer. Per gennaio alcune idee intriganti

Sono arrivate brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli dopo l’ultima sfida di campionato giocata e vinta in casa del Genoa. La beffa arriva infatti dall’infermeria che si è presto arricchita di un altro elemento importante: Simon Kjaer. Il forte centrale danese necessita di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso con l’intervento che verrà effettuato domani.

Alla luce dei tanti problemi fisici, anche degli altri difensori, Maldini e soci a gennaio potrebbero andare a caccia di un altro difensore per allungare le rotazioni. Diversi i nomi in lizza per andare eventualmente a sostituire Simon Kjaer, o comunque ad allungare il numero di scelte a disposizione di Pioli. Come evidenziato su Twitter dal collega Rudy Galetti, ci sono anche giovani di prospettiva come Badiashile del Monaco e Lacroix del Wolfsburg, entrambi valutati sui 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ravezzani svela le mosse di gennaio

Calciomercato Milan, occasione a zero per la difesa: chance Umtiti a una condizione

La chance low cost per i prossimi mesi potrebbe invece essere rappresentata da Samuel Umtiti che si potrebbe liberare a zero dal Barcellona già a gennaio. Il difensore francese è di fatto da tempo ai margini del progetto ed è a caccia di spazio: una situazione che potrebbe anche portarlo a Milano nel caso in cui si svincolasse dal Barça con una rescissione del contratto. Al momento siamo comunque solamente nel campo delle ipotesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, agente in Italia: il Milan piazza il colpo

Intervenuto ai microfoni di ‘CMIT TV’, il giornalista e tifoso milanista Michael Cuomo ha indicato anche un’altra pista: “I rossoneri stanno monitorando le ottime prestazioni di Pobega, ma non per riportarlo in rossonero, bensì per rivenderlo a una cifra importante. A quel punto si potrebbe imbastire uno scambio con il Torino per portare Bremer alla corte di Pioli. Sarebbe una bella coppia con Tomori“.