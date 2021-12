L’agente è sbarcato in Italia: Maldini piazza il colpo

L’agente di dell’attaccante è sbarcato in Italia. Possibile incontro col Milan, dopo il summit con la Fiorentina

Edgardo Lasalvia è in Italia. L’agente, di uno dei giovani centravanti più importanti del panorama calcistico europeo, ieri era a Genova, per assistere al match tra il Grifone e il Milan. Oggi, invece, ha incontrato i dirigenti della Fiorentina.



L’attaccante di cui vi stiamo parlando è Darwin Nunez. Il calciatore classe 1999 ha realizzato 11 gol in 16 partite con la maglia del Benfica. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate e tutti i top team europei gli hanno messo gli occhi addosso.

Nunez piace tanto anche in Italia, piace al Milan di Massara e Maldini, che è alla ricerca di un centravanti giovane. E’ molto probabile, che il tour di Lasalvia, domani proseguirà, facendo tappa, proprio, a Milano. Sul tavolo è così pronto a finire il bomber uruguaiano. Il prezzo del cartellino di Nunez, però, appare già fuori portata. Ecco che così potrebbero essere proposti altri profili.

LEGGI ANCHE >>> Milan, infortunio Kjaer: arrivato il comunicato UFFICIALE

I nomi sul tavolo

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Acri: “In arrivo tre giocatori importanti. Ai club italiani ‘consiglio’ Krisztian”

Più facile che il calciatore che possa stuzzicare l’interesse del Milan sia un altro assistito di Lasalvia, Agustin Alvarez. Uruguaiano classe 2001 del Penarol. Per il giocatore, seguito dall’Inter, i numeri parlano per lui: in 38 partite i gol segnati sono 23. Il contratto è in scadenza nel 2024 e potrebbe così essere arrivato il momento di spiccare il volo.

Un’altra occasione potrebbe essere Facundo Pellistri, esterno d’attacco, anche lui uruguaiano e classe 2001. Il contratto con l’Alaves scadrà il prossimo 30 giugno.