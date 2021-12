Calciomercato, non accetta la panchina | Assist alla Juventus

La Juventus potrebbe pescare il nuovo difensore in Francia. Il calciatore vuole lasciare il Psg , i bianconeri di Allegri sono in corsa

Il ritorno a pieno regime di Sergio Ramos rischia di complicare la vita a Presnel Kimpembe. Il difensore francese classe 1995 ha voglia di giocare con continuità e come riportano in Spagna la possibilità di un addio al Psg è davvero concreta.

Secondo ‘ElGolDigital’, l’agente del calciatore sarebbe già a lavorare per trovare la giusta sistemazione al suo assistito. Può lasciare la Capitale francese ma serve un’importante offerta per convincere il Psg, circa 40 milioni di euro.

L’elenco delle squadre interessate a Kimpembe non mancano di certo. Il giocatore piace parecchio in Inghilterra, a Chelsea e Manchester United, ma anche in Germania e in Spagna, rispettivamente a Bayern Monaco e Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic: ci siamo

Calciomercato Juventus, Kimpembe erede di Chiellini

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Marotta lancia l’allarme: “Siamo gli unici penalizzati”

Secondo il portale spagnolo, anche la Juventus di Massimiliano Allegri starebbe pensando a Kimpembe. I bianconeri sono alla ricerca del sostituto di Giorgio Chiellini, che potrebbe presto appendere gli scarpini al chiodo e il nome del francese del Psg potrebbe davvero essere il nome giusto.