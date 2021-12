Calciomercato, accordo verbale | Inter e Juve: svolta clamorosa

Inter, Juventus e Milan avvisate, il bomber è pronto ad accordarsi per il trasferimento a zero: intesa vicina per il colpo

Pronte a cogliere l’occasione a zero. Le difficoltà finanziarie che, complice anche il Covid, tutte le società calcistiche stanno attraversando, obbligano a lavorare di fantasia e sfruttare le occasioni che capitano sul mercato.

Le più appetibili sono sicuramente rappresentate dai calciatori in scadenza e nelle ultime stagioni il numero dei calciatori, anche importanti, che hanno scelto di trasferirsi gratis da un club ad un altro è aumentato. Anche le grandi italiane, come Inter, Juventus e Milan sono alla ricerca del colpo a zero, ma potrebbero dover incassare una delusione: l’intesa con il bomber è infatti ormai vicina.

Calciomercato, intesa verbale: Lacazette arriva gratis

Il nome è quello di Alexandre Lacazette, il cui contratto con l’Arsenal è in scadenza a fine stagione. Il rinnovo sembra ormai lontano e le voci sull’addio si moltiplicano. In particolare, rumors dalla Spagna riportati da ‘interlive.it’, parlano con sempre più insistenza del Barcellona e alcuni fonti si spingono ad affermare di un’intesa verbale trovata tra il calciatore e il club catalano.

Un accordo che potrebbe essere attivato sia in estate, quando il calciatore si svincolerà dai Gunners, sia anticipato a gennaio se dovesse arrivare il via libera da parte del club londinese. Con buona pace di Inter, Juve e Milan che stanno monitorando la situazione dell’attaccante francese.