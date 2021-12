Calciomercato, arriva già a gennaio | “Trattativa in fase avanzata”

Atalanta e Boga, un matrimonio che s’ha da fare. Ne è convinto Rudy Galetti che ha annunciato come il colpo ormai sia in canna per la Dea. Di seguito le sue dichiarazioni alla CMIT TV: “C’è una trattativa in fase avanzata con il Sassuolo per Boga a gennaio. Io penso che un innesto con quella qualità possa farle fare quel salto di qualità per potersi togliere qualche soddisfazione anche in testa alla classifica”. Insomma non resta che aspettare per valutare l’evolversi della situazione legata al calciatore. Di certo, Boga sarebbe il rinforzo offensivo ideale per Gasperini e che porterebbe in dote quei dribbling e quella brillantezza che renderebbero l’Atalanta ancor più irresistibile.