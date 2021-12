Calciomercato Fiorentina, Vlahovic alla Juve | Commisso alza la voce

La Fiorentina guarda al futuro e anche al destino di Dusan Vlahovic. Commisso ‘avvisa’ la Juventus sulle possibili prospettive

Il destino di Dusan Vlahovic è pronto a infiammare il calciomercato italiano e internazionale. Come è ormai chiaro da diverse settimane, il bomber non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina.

Le massime big, a partire dalla Juventus, sono pronte a sferrare l’attacco decisivo per acquistare uno dei bomber che meglio sta facendo sulla scena italiana e non solo. Vlahovic è una delle priorità bianconere, ma per ora la Fiorentina se lo gode sul campo. Rocco Commisso, intervistato da ‘Tutti Convocati’ su Radio 24, fa il punto sul suo gioiello: “Ancora non siamo alla fine della storia Vlahovic. Da quando ho fatto quell’annuncio ha fatto 8 gol e uno solo su rigore. Ho fatto bene o no? Ho motivato il ragazzo, vuole dimostrare che è bravo, lui è un professionista, un bravo ragazzo, però o lui o i suoi procuratori non mi faccio ricattare da nessuno“.

LEGGI ANCHE >>> Plusvalenze Juventus, Gravina: “Nuovi criteri” | Doppio annuncio sul caso

Calciomercato, Commisso su Vlahovic: Juventus avvisata

Commisso entra poi a gamba sul futuro del bomber: “Alla Juve? Voglio dire a tutti che i padroni di Vlahovic è la Fiorentina, si deve parlare con il club prima e poi con i procuratori. Dobbiamo rispettare dove vuole andare. Io Vlahovic l’ho pagato sempre, anche durante il Covid e voglio essere rispettato“.