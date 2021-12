Tegola Inter dell’ultima ora: Inzaghi lo perde per lo Spezia

Ad un’ora dalla sfida contro lo Spezia, Simone Inzaghi perde un titolare. La sua Inter dovrà fare a meno del calciatore per una gastroenterite

Simone Inzaghi perde un titolare in vista della sfida contro lo Spezia. L’Inter – impegnata alle 18.30 a San Siro per la quindicesima giornata di Serie A – non potrà contare su Alessandro Bastoni.

Il difensore – come appreso – non sarà a disposizione del mister per la partita di questa sera contro lo Spezia per una gastroenterite che lo ha colpito nella notte. La linea difensiva, che non potrà contare nemmeno su de Vrij, sarà così composta da D’Ambrosio, Skriniar e Dimarco.