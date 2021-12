Gasperini esulta, l’Atalanta: “Siamo felici di annunciare la firma”

Ieri sera, dopo la vittoria contro il Venezia, è arrivato l’annuncio dell’Atalanta sul rinnovo di Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini firma con l’Atalanta fino al 2024. Ad annunciarlo, dopo il 4 a 0 casalingo contro il Venezia, è stato ieri sera l’Ad Luca Percassi.

Percassi ha parlato in modo chiaro: “Questa è la serata giusta per ringraziare l’allenatore, insieme ai ragazzi, per un lavoro che sta dando grandi frutti – spiega a ‘Sky Sport’- Con mister Gasperini c’è un rapporto forte e oggi abbiamo formalizzato il prolungamento del suo contratto fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno”.

Calciomercato Atalanta, Percassi annuncia il rinnovo di Gasperini

Percassi ha proseguito: “Siamo felici di annunciarlo dopo una vittoria in casa. E’ un atto che dimostra come noi crediamo in lui e come lui crede nell’Atalanta”.

L’Atalanta, attualmente, si trova al terzo posto insieme all’Inter a quota 31 punti ma con una gara in più. Nel prossimo turno sarà di scena al Maradona contro il Napoli.