Zapata ci ripensa: “Bella vittoria contro la Juventus” | Occhio al futuro

Duvan Zapata torna a parlare dell’importante vittoria della sua Atalanta contro la Juventus. Il bomber colombiano dà anche uno sguardo al futuro

Duvan Zapata sta vivendo un momento di forma assolutamente straordinario. Il bomber colombiano trascina i suoi a suon di discese, potenza e gol.

Ora, dopo l’ennesima ottima prestazione contro la Juventus, non vuole fermarsi. Ha commentato così il risultato ai microfoni di ‘LeoVegas.news’: “È stata una bella vittoria, erano anni che l’Atalanta non vinceva su questo campo”. Ora, però, bisogna guardare avanti per restare in corsa per i primissimi posti in classifica.

Atalanta, Zapata dalla Juventus all’impegno contro il Venezia

E i prossimi impegni richiederanno la massima concentrazione da parte dei bergamaschi: “Adesso abbiamo davanti delle partite importanti sia in Serie A che in Champions. Siamo pronti ad affrontarle tutte”. Zapata si concentra poi in maniera più approfondita sul match contro il Venezia: “Forse la partita contro i veneti sarà diversa: possiamo impostare un po’ il gioco, attaccare meglio e difendere bene come stiamo facendo. Sarà importante gestire la palla sfruttando le occasioni che si possono creare”.