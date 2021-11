Svolta improvvisa | Dalla Spagna: blitz da 70 milioni e la Juve gli dice addio

Le ultime di calciomercato provenienti dalla Spagna non sono positive per la Juventus. Il grande obiettivo rischia di sfumare già a gennaio

L’accordo è a un passo, scrivono in Spagna. Un accordo che metterebbe al tappeto la Juventus, considerato che stiamo parlando del grande obiettivo di calciomercato dei bianconeri. Di più, il prescelto di Allegri per provare a colmare parte di quel vuoto lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo.

C’è proprio un po’ di CR7 nella clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna. Uno dei due protagonisti è infatti il Manchester United, l’altro è Dusan Vlahovic. Già, il serbo che Allegri vuole a tutti i costi per rinforzare un attacco spuntatissimo. Magari già nella prossima finestra invernale, se Cherubini e soci riuscissero a piazzare uno-due esuberi. Tra questi Dejan Kulusevski, l’unico grazie al quale potrebbero incassare una cifra sostanziosa. I problemi sono però due: la richiesta della Fiorentina di Commisso e la concorrenza, che a quanto pare vede in testa i ‘Red Devils’. In testa a dir poco, stando a ‘todofichajes.com’ l’accordo tra la società inglese e quella viola è molto vicino. A un passo

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Vlahovic al Manchester United per 70 milioni

Il futuro di Vlahovic, per il portale ispanico, dovrebbe quindi essere in Premier League. Nello specifico al Manchester United, dove è appena approdato Rangnick (fino a giugno sarà l’allenatore, poi rivestirà il ruolo di consulente) che sul tavolo avrebbe messo qualcosa come 70 milioni di euro cash. I ‘Red Devils’ anticiperebbero l’assalto per beffare le altre pretendenti, dall’Arsenal al Tottenham di Conte fino appunto alla Juve. Commisso sembra essere sul punto di accettare. Vlahovic pure, considerata l’opportunità di giocare per uno dei club più importanti e famosi al mondo.