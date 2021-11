Torino, nuovi esami per Belotti | Ecco l’esito UFFICIALE

Brutte notizie per il Torino di Juric. I granata perdono nuovamente il loro bomber e capitano Andrea Belotti. Ko anche Djidji

Cattive notizie per il Torino targato Juric: i granata perdono di nuovo per diverse settimane Andrea Belotti, uscito zoppicante a dieci dal termine dalla sfida con la Roma di Mourinho.

Come riporta il club sul suo sito ufficiale, i nuovi esami a cui si è sottoposto il centravanti hanno “confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane”. Per Belotti lo stop sarà di circa due mesi, quindi lo rivedremo in campo a inizio 2022.

Starà fermo per meno, invece, Koffi Djidji, con gli accertamenti che “hanno evidenziato una lesione di 1° grado all’adduttore lungo destro”.

Per Juric c’è almeno una buona notizia, il recupero di Ricardo Rodriguez: “Dopo i controlli odierni il calciatore potrà cominciare la fase di riatletizzazione in previsione del suo rientro in gruppo”.