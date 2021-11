Colpo Milan in Ligue 1: l’annuncio ufficiale del francese

Il calciatore, che tanto piace al Milan, è tornato a parlare. Il centrocampista, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, si è così espresso in merito al suo futuro

Sono tanti i calciatori importanti in scadenza di contratto finiti nel mirino delle big della Serie A. Tra questi c’è certamente anche Boubacar Kamara.

Il francese difficilmente prolungherà il proprio accordo con il Marsiglia e diverse squadre stanno fiutando il colpo. Il Milan è da tempo sulle tracce del giocatore: la Ligue 1 è ormai terra di conquista per Maldini, Massara e Moncada e il calciatore dell’OM è visto come il possibile sostituto di Franck Kessie.

Kamara ultimamente ha giocato soprattutto da centrocampista ma in passato si è destreggiato anche da centrale. Questa duttilità ha portato diversi team ad interessarsi a lui. In Italia anche la Juventus ha deciso di unirsi alla corsa, così come Bayern Monaco, Wolves e Newcastle.

Le dichiarazioni Kamara

Kamara, interrogato sul suo futuro, si è così espresso: “Quello che voglio è soprattutto continuare a lavorare e continuare a crescere, a vincere titoli e a lavorare in buone condizioni – riporta RMCSport – Tutto ciò che riguarda i contratti è di competenza dei miei rappresentanti. Quando prenderò una decisione lo farò sapere immediatamente”.

Offerte? “Sono discorsi confidenziali quindi non sta a me esprimermi su queste cose. I miei rappresentanti gestiscono tutto. IO ho solo uno cosa da fare, e cioè concentrarmi sul campo ed essere il più efficienti possibile per raggiungere gli obiettivi”.