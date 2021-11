Futuro alla Juventus in bilico, Conte e Arsenal pronti ad approfittarne

Futuro incerto alla Juventus: Conte e l’Arsenal potrebbero approfittare dell’addio ai bianconeri

Futuro in bilico alla Juventus. I bianconeri vivono una stagione complicata e all’interno della rosa di Massimiliano Allegri tutti i giocatori devono sentirsi sotto esame. Nonostante la difesa del tecnico in conferenza stampa, tra i calciatori più in bilico c’è Alvaro Morata.

Prestazioni al di sotto delle attese che mettono in dubbio il riscatto della Juve a fine stagione. Per acquistarlo definitivamente dall’Atletico Madrid servono altri 35 milioni e, al momento, sembra difficile che da Torino parta il bonifico con destinatari i ‘Colchoneros’. Lo spagnolo però non farebbe fatica a trovare un altro club: in particolare c’è un doppio interesse dalla Premier League, come riferito da ‘todofichajes.com’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i top club tentano Chiesa: le condizioni per l’addio

Calciomercato Juventus, doppia tentazione inglese per Morata

Alvaro Morata via dalla Juventus a fine stagione. Un’ipotesi tutt’altro che remota con lo spagnolo che potrebbe trovare spazio in Premier League. Lì dove, secondo quanto riferisce il portale spagnolo, ci sarebbe l’interesse dell’Arsenal che ha Lacazette in scadenza di contratto e destinato all’addio.

Da Londra a Londra perché ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte tra le pretendenti di Morata. Per l’ex Real ci sono però ancora almeno sei mesi alla Juventus: 180 giorni che decideranno il suo futuro.