Roma, tegola per Mourinho: lungo stop per Pellegrini

Non arrivano buone notizie per Josè Mourinho e la sua Roma in merito alle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini dopo l'ultimo infortunio.

“Ora sono contento, ma a casa mi metterò a piangere perché Pellegrini starà fuori per qualche settimana“, aveva detto ieri sera Josè Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino. Confermati in toto i sentori dello Special One che dovrà rinunciare per sua sfortuna al centrocampista classe 1996, leader del reparto e pilastro anche emotivo della squadra.

Lorenzo Pellegrini dovrà stare fermo circa 30/40 giorni: è confermata la lesione al quadricipite destro. Il capitano oggi a Trigoria ha svolto terapie in seguito al problema muscolare rimediato contro il Torino, e i timori della vigilia sono stati confermati in data odierna.

Confermata la lesione, brutta tegola per Mourinho: out Pellegrini

Brutta tegola per Mourinho e la sua Roma che non ha un attimo di pausa, e si proietta già in campo alla prossima sfida di Serie A in infrasettimanale sul campo del Bologna di Mihajlovic.