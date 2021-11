Milan a 2 punti dal Napoli, Inter quarta a +8 sulla Juve | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 14esima giornata. Da Inter e Napoli a Milan, Juventus e Roma: la classifica senza Var

Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nella quattordicesima giornata di campionato ci sono stati un paio di episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nell’ultimo anticipo del sabato tra Venezia ed Inter, in pieno recupero, Marinelli aveva giudicato male il tocco di mano di Haps: gli basta un replay al monitor per cambiare idea e fischiare calcio di rigore per i nerazzurri. Nella sfida tra Roma e Torino, al contrario, Chiffi cancella il penalty fischiato ai giallorossi per il fallo di Buongiorno su El Shaarawy: l’azione era viziata da un fuorigioco di Abraham prima del contatto in area.

Serie A, quattordicesima giornata: risultati e classifica senza Var

Cagliari-Salernitana 1-1

Empoli-Fiorentina 2-1

Sampdoria-Verona 3-1

Juventus-Atalanta 0-1

Venezia-Inter 0-1

Udinese-Genoa 0-0

Milan-Sassuolo 1-3

Spezia-Bologna 0-1

Roma-Torino 2-0

Napoli-Lazio 4-0

CLASSIFICA REALE: Napoli punti 35, Milan 32, Inter 31, Atalanta 28, Roma 25, Fiorentina 21, Juventus 21, Lazio 21, Bologna 21, Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese 15, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Salernitana 8, Cagliari 8.

CLASSIFICA SENZA VAR: Napoli punti 34, Milan 32, Atalanta 31, Inter 30, Roma 24, Juventus 22, Lazio 21, Bologna 19, Empoli 19, Sassuolo 19, Fiorentina 18, Sampdoria 18, Verona 17, Torino 17, Udinese 14, Venezia 13, Genoa 13, Spezia 11, Cagliari 8, Salernitana 8.