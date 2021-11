CMIT TV | Focolari, la bocciatura è pesante: “Il peggio mai visto”

Arrivano le parole di Furio Focolari a CMIT TV. Il noto giornalista ha messo nel mirino il tecnico dopo gli ultimi pesanti ko

Il noto giornalista, Furio Focolari, è intervenuto a CMIT TV. Tanti i temi trattati ma il focus è sulla Lazio.

La stagione dei biancocelesti non decolla e ieri è arrivato un pesantissimo ko contro il Napoli. Nel mirino, inevitabilmente, è finito Maurizio Sarri: “La Lazio sta a sette punti dal quarto posto. Nei gol incassati in trasferta i biancocelesti sono diciannovesimi. La differenza reti è zero. A Formello non si divertono, con Sarri non si divertono. Lotito non lo caccerà mai, anzi vuole prolungargli il contratto”.

Dito puntato contro Sarri

“Credo che Sarri sia, per la mia esperienza di tanti anni, il peggior allenatore che abbia mai avuto la Lazio, al livello di Zeman – prosegue Focolari -. Questo è il mio pensiero, magari è sbagliato. Io ieri ho visto un Napoli stellare che ha dato una lezione di calcio alla Lazio e a Sarri. La cosa ancora più brutta è il secondo tempo, perché nella ripresa gli azzurri erano in controllo, eppure anche lì si è vista una differenza tecnica mostruosa. A me il secondo tempo della Lazio ha dato ancora più fastidio del primo. Sarri è il peggio in questo momento per la Lazio, lui sta devalorizzando i giocatori forti. Di che stiamo parlando? Da tifoso, questo qui sta distruggendo la Lazio, Acerbi non sa più che deve fare“.