CMIT TV | Attacco alla Juve: “Ha ectoplasmi e mezzi giocatori”

Arriva un duro attacco alla Juventus e ai suoi calciatori. Ecco le parole del noto giornalista contro i bianconeri

Furio Focolari, è intervenuto a CMIT TV. Tra i tanti temi trattati, il noto giornalista si è soffermato a parlare anche del momento della Juventus.

Attenzioni puntate, chiaramente, su Massimiliano Allegri che sta deludendo le attese: “Lo criticavamo quando vinceva, figuratevi oggi – esordisce Focolari – La colpa della Juventus è in parte di Allegri, ma in gran parte di chi l’ha cambiata dopo aver preso Ronaldo che hanno preso Rabiot, Ramsey, McKennie, Kulusevski, giocatori non da Juventus“.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Focolari, la bocciatura è pesante: “Il peggio mai visto”

Juventus, problema centrocampo

“La Juventus è stata smontata – prosegue il giornalista – Chiesa lo vorrei nella mia Lazio, così come de Ligt, ma anche Cuadrado. Il problema è che in mezzo al campo la Juventus ha degli ectoplasmi, è stato preso Arthur, i parametri zero, tutti mezzi giocatori. Ramsey è il più grande dei mezzi giocatori. Vi rendete conto che il miglior centrocampista della Juventus è McKennie?