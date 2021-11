Juventus, svolta decisa | Vogliono il ribaltone: ‘addio Allegri’

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito alla mossa che dovrebbe fare la dirigenza della Juventus per dare la svolta

Crolla ancora la Juventus che dopo il ko rimediato in Champions sul campo del Chelsea, ieri ha ceduto il passo anche all’Atalanta tra le mura amiche dello ‘Stadium’. Un’altra sconfitta che allontana ulteriormente i bianconeri dalla lotta al quarto posto, obiettivo che col passare delle settimane inizia a complicarsi sempre di più.

Lo stesso Allegri è finito inevitabilmente sul banco degli imputati a causa di un nuovo progetto tecnico che per il momento proprio non decolla. Il gioco stenta, l’attacco non produce reti e i risultati sono troppo altalenanti per gli standard bianconeri.

Juventus, la mossa della svolta | I tifosi: esonero Allegri

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio alle prossime mosse che dovrebbe effettuare la Juventus per dare una svolta decisiva al progetto. Per il 40,8% dei votanti la scelta giusta sarebbe rappresentata dall’addio di Massimiliano Allegri. Per il 27,2% servirebbe un nuovo arrivo in dirigenza, mentre al 19,2% si assesta il colpo Vlahovic. Chiude il quadro il ritorno di Pogba.